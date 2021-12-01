Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir de sana yetimler hakkında soruyorlar. Sen de ki: “Sizin vazifeniz onların durumunu düzeltmek ve mallarını korumaktır...” Bakara Sûresi: 220 HADİS: Allah katında en üstün namaz, Cuma günü cemaatle kılınan sabah namazıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 745

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