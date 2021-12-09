Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Kim Allah’ın çizdiği sınırları aşarsa gerçekten tam bir zalim olur.

Bakara Sûresi: 229 HADİS: Faziletlerin en üstünü, senden bağını koparanla bağını sürdürmendir. Sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir.

Camiü’s-Sağir, No: 755

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