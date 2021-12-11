Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın size olan nimetlerini unutmayın. Allah’tan korkun ve iyi bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Bakara Sûresi: 232 HADİS: En üstün kazanç, hayırlı alış veriş ve kişinin kendi elinin emeğidir.

Camiü’s-Sağir, No: 757

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