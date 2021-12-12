12 Aralık 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için bu süre tam iki senedir. Anne ve çocuğun nafakasını, yiyeceğini ve giyeceğini örfe ve durumuna göre vermek çocuğun babası üzerine bir borçtur...
Bakara Sûresi: 233
HADİS:
İslâmiyet açısından inananların en üstünü, diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selâmette kaldığı kimsedir. İman bakımından inananların en üstünü, ahlâkı en üstün olanlardır.
Camiü’s-Sağir, No: 758
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