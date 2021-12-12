Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için bu süre tam iki senedir. Anne ve çocuğun nafakasını, yiyeceğini ve giyeceğini örfe ve durumuna göre vermek çocuğun babası üzerine bir borçtur...

Bakara Sûresi: 233

HADİS:

İslâmiyet açısından inananların en üstünü, diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selâmette kaldığı kimsedir. İman bakımından inananların en üstünü, ahlâkı en üstün olanlardır.



Camiü’s-Sağir, No: 758