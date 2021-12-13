Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Hiç kimse gücünden fazlası ile sorumlu tutulamaz... Bakara Sûresi: 233 HADİS: Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır. Cihadın en üstünü, aziz ve celîl olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yaptığı cihaddır. Camiü’s-Sağir, No: 758

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