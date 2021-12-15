Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Bilin ki Allah kalbinizden geçenleri bilir; O’ndan korkun ve çekinin. Allah çok affedici ve hilim sahibidir, hemen ceza vermediği gibi af dileyeni de affeder. Bakara Sûresi: 233 HADİS: İnsanların en faziletlisi, Allah yolunda canıyla, malıyla cihad eden mü’mindir. Camiü’s-Sağir, No: 760

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