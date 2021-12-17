Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Siz nasıl ibadet edeceğinizi bilmezken Allah’ın size öğrettiği şekilde (namaz kılarak, Kur’ân okuyarak) O’nu zikredin. Bakara Sûresi: 239 HADİS: İnsanların en faziletlisi, gücünü zorlayarak malını veren kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 762

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