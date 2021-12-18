Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Allah insanlara lütuf ve fazlı ile muamele eder de ne yazık ki insanlar bunu idrak ederek şükretmezler. Bakara Sûresi: 243 HADİS: En üstününüz, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. Camiü’s-Sağir, No: 764

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