Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah’ın lütfu geniştir. O, her şeyi bilendir. Bakara Sûresi: 247 HADİS: İslâm’ın yolu kendisine gösterilen, rızkı kendisine yetecek kadar olup buna kanaat eden kimse kurtuluşa ermiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 767

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