Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Nice az topluluk vardır ki nice kalabalık topluluklara Allah’ın izni ve yardımı ile galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.” Bakara Sûresi: 249 HADİS: Şüphesiz ümmetimin başına gelen musîbetlerin üçte biri nazar değmesindendir.

Camiü’s-Sağir, No: 769

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