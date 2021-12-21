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21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

21 Aralık 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Nice az topluluk vardır ki nice kalabalık topluluklara Allah’ın izni ve yardımı ile galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara Sûresi: 249

HADİS:

Şüphesiz ümmetimin başına gelen musîbetlerin üçte biri nazar değmesindendir.

Camiü’s-Sağir, No: 769

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