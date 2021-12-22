Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tâlût’un askerleri Câlut ve ordusu ile karşılaşınca “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcılara karşı bize yardım et!” diye duâ ettiler. Bakara Sûresi: 250 HADİS: Benden sonra Ashabımdan Ebu Bekir ve Ömer’e tâbi olunuz. Ammar’ın doğru yolunu tutunuz. İbni Mes’ud’un nasihatlarına sarılınız.

Camiü’s-Sağir, No: 772

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