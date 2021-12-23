Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Allah insanlardan bir kısmının fesadını diğer bir kısım insanlarla defetmeseydi fesat yeryüzüne yayılırdı. Lâkin Allah’ın fazl ve keremi âlemleri kaplamıştır. Bakara Sûresi: 251 HADİS: Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah’tan da uzaklaşıyorlar. Camiü’s-Sağir, No: 773

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.