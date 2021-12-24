Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberlere Biz birbirinden farklı üstünlükler verdik. Onlardan kimiyle Allah bizzat konuştu; bazılarını da derece derece yükseltti... Bakara Sûresi: 253 HADİS: Kur’ân’ı okuyunuz. Çünkü Kur’ân, Kıyamet Günü okuyanlarına şefaat etmek için gelir... Camiü’s-Sağir, No: 776

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