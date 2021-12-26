Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah dileseydi, insanlar kendilerine apaçık deliller geldiği halde ihtilâf düşüp birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat (hür iradeleriyle) onlardan kimi iman etti, kimi inkâr etti... Bakara Sûresi: 253 HADİS: Kur’ân’ı okuyunuz. Çünkü Allah, Kur’ân’ı kavrayarak ezberlemiş bir kalbe azap vermez. Camiü’s-Sağir, No: 773

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