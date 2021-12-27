27 Aralık 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey iman edenler! Ne bir şefaatin, ne kimsenin dostluğunun, ne de alış verişin fayda vermeyeceği günün gelmesinden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden siz de infakta bulunun.
Bakara Sûresi: 254
HADİS:
Kur’ân’ı ok gibi düzgün okudukları halde onun karşılığını şu dünyada isteyip ahirete bırakmayan bir topluluk gelmeden önce, Kur’ân’ı okuyun ve onunla sadece Yüce Allah’ın rızasını arayın.
Camiü’s-Sağir, No: 779
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