Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Ne bir şefaatin, ne kimsenin dostluğunun, ne de alış verişin fayda vermeyeceği günün gelmesinden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden siz de infakta bulunun.

Bakara Sûresi: 254

HADİS:

Kur’ân’ı ok gibi düzgün okudukları halde onun karşılığını şu dünyada isteyip ahirete bırakmayan bir topluluk gelmeden önce, Kur’ân’ı okuyun ve onunla sadece Yüce Allah’ın rızasını arayın.

Camiü’s-Sağir, No: 779