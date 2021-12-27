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27 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

27 Aralık 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Ne bir şefaatin, ne kimsenin dostluğunun, ne de alış verişin fayda vermeyeceği günün gelmesinden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden siz de infakta bulunun. 

Bakara Sûresi: 254

HADİS:

Kur’ân’ı ok gibi düzgün okudukları halde onun karşılığını şu dünyada isteyip ahirete bırakmayan bir topluluk gelmeden önce, Kur’ân’ı okuyun ve onunla sadece Yüce Allah’ın rızasını arayın.

Camiü’s-Sağir, No: 779

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