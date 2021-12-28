Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O her şeye hayat veren Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyum’dur. O’nu ne uyku, ne uyuklama tutmaz... Bakara Sûresi: 255 HADİS: Evlerinizde Bakara Sûresi’ni okuyunuz. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Bakara Sûresi’ni okuyan birine Cennette bir taç giydirilir. Camiü’s-Sağir, No: 780

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