Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanları hidâyete erdirmek senin görevin değildir; sen Allah’ın vahyini tebliğ etmekle mükellefsin. Allah dilediğine hidâyet verir ve doğru yola iletir. Bakara Sûresi: 272 HADİS: Duâyı çok yapın. Çünkü duâ, gelmesi kesin olan kazâyı defeder. Camiü’s-Sağir, No: 803

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