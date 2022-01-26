26 Ocak 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Her kim Rabbinden gelen öğüde uyarak faizi terk ederse, daha önce aldığı faizleri affedilmiştir. Onun işi Allah’a kalmıştır. Kim de eskisi gibi faizi almaya devam ederse, onların yeri Cehennemdir ve onlar orada ebedî kalacaklardır.
Bakara Sûresi: 275
HADİS:
Cuma günü bana çok salâvat getirin. Çünkü Cuma günü “yevmü’l-meşhud”dur, yâni o günde melekler hazır bulunur. Sizden biriniz bana salâvat getirdiğinde bitirilinceye kadar bana arz edilir.
Camiü’s-Sağir, No: 818
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