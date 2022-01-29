Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faiz alacaklarınızı terk ediniz. Şâyet böyle yapmazsanız Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmış olursunuz... Bakara Suresi: 278/279 HADİS: Bana çok salâvat getirin. Çünkü bana getireceğiniz salâvatlar, bağışlanma vesilesidir. Camiü’s-Sağir, No: 821

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