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29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

29 Ocak 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faiz alacaklarınızı terk ediniz. Şâyet böyle yapmazsanız Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmış olursunuz...

Bakara Suresi: 278/279

HADİS:

Bana çok salâvat getirin. Çünkü bana getireceğiniz salâvatlar, bağışlanma vesilesidir. 

Camiü’s-Sağir, No: 821

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