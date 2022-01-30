Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Tevbe eder, faiz alacaklarınızdan vazgeçerseniz ana paranız sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz, ne de zulme uğrarsınız. Bakara Suresi: 279 HADİS: ...Benim için Derece ve Vesile’yi isteyiniz. Çünkü bana verilecek olan Vesile, Rabbim katında sizin için şefaat sebebidir.

Camiü’s-Sağir, No: 821

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