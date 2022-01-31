Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Borçlu olan darlık içinde ise ona borcunu ödeyebilecek duruma gelene kadar mühlet verin. Borcunu almadan bağışlamanın Allah katındaki mükâfatını bilseniz böyle yapardınız. Bu sizin için daha hayırlı olur.

Bakara Suresi: 280

HADİS:

Sizi onu söylemekten alıkoyacak bir engel çıkmadan önce kelime-i şehadeti çok söyleyiniz. Ve onu ölmek üzere olan hastalarınıza da telkin ediniz.



Camiü’s-Sağir, No: 822