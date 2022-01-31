31 Ocak 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Borçlu olan darlık içinde ise ona borcunu ödeyebilecek duruma gelene kadar mühlet verin. Borcunu almadan bağışlamanın Allah katındaki mükâfatını bilseniz böyle yapardınız. Bu sizin için daha hayırlı olur.
Bakara Suresi: 280
HADİS:
Sizi onu söylemekten alıkoyacak bir engel çıkmadan önce kelime-i şehadeti çok söyleyiniz. Ve onu ölmek üzere olan hastalarınıza da telkin ediniz.
Camiü’s-Sağir, No: 822
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