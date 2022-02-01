01 Şubat 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Öyle bir günün hesabından korkun ki o gün hepiniz Allah’ın huzuruna toplanırsınız. Hesabınız görülür de herkes kazandığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını tamamen alır. Hiç kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz.
Bakara Suresi: 281
HADİS:
Evlerinizde Kur’ân’ı çok okuyunuz. Çünkü Kur’ân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır.
Camiü’s-Sağir, No: 823
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