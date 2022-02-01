Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Öyle bir günün hesabından korkun ki o gün hepiniz Allah’ın huzuruna toplanırsınız. Hesabınız görülür de herkes kazandığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını tamamen alır. Hiç kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz.

Bakara Suresi: 281

HADİS:

Evlerinizde Kur’ân’ı çok okuyunuz. Çünkü Kur’ân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır.



Camiü’s-Sağir, No: 823