Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Belli bir vade ile borçlandığınız zaman onu yazın. Borçlu olan onu tarafsız bir kâtibe yazdırsın, kâtip de Allah’ın kendisinde öğrettiği gibi adaletle bir tarafa meyletmeden eksiksiz yazmaktan kaçınmasın...

Bakara Suresi: 282

HADİS:

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. Cennetin ağaçlarından olan “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” cümlesini çok söyleyin.

Camiü’s-Sağir, No: 824