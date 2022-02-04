Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da, gizleseniz de Allah onu bilir ve sizi onunla hesaba çeker. Sonra sizin kalbinizdeki niyetinize göre dilediğinin günahını affeder, dilediğine de azap eder. Bakara Suresi: 284 HADİS: Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

Camiü’s-Sağir, No: 826

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