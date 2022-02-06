Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’minler “Biz Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini birbirinden ayırt etmeyiz, hepsinin peygamber olduklarına ve Allah’tan hak ve hakikati getirdiklerine inanırız.” derler. Bakara Sûresi: 285 HADİS: Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse Allah da ona değer verir.

Camiü’s-Sağir, No: 828

Okunma Sayısı: 375

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.