Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi lehine ve işlediği günah da kendi aleyhinedir. Bakara Sûresi: 286 HADİS: Doğruyu söyleyen şahitlere hürmet edin. Çünkü Allah onlar sayesinde gerçekleri ortaya çıkarır ve onlarla zulmü kaldırır.

Camiü’s-Sağir, No: 831

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