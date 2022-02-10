Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Rabbimiz! Bizden önceki kavimlere yüklediğin ağır görevleri bize yükleme ve onlara verdiğin musîbetlerle bizleri imtihan etme. Bakara Sûresi: 286 HADİS: Gücünüzün yeteceği kadar ameli üstlenin. Çünkü siz usanmadıkça, Allah da usanmaz. Ve Allah’a en sevimli amel, az da olsa devamlı olandır. Camiü’s-Sağir, No: 833

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