Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Rabbimiz! Bize kaldıramayacağımız yükler yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bakara Sûresi: 286 HADİS: Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. En hayırlılarınız, kadınlarına en hayırlı olanınızdır. Camiü’s-Sağir, No: 834

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