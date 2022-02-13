Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O Hay ve Kayyum’dur. Ezelî ve ebedî hayat sahibidir. Her şey O’nun ilmi, iradesi ve kudreti ile kaimdir.

Âl-i İmran Suresi:2

HADİS:

...Onlara [ashabıma] sıkıntı veren bana sıkıntı vermiş; bana sıkıntı veren de Allah’a ezâ etmiş gibi olur. Allah’a ezâ eden de büyük bir felâketle yüz yüze gelmiş olur.



Camiü’s-Sağir, No: 835