13 Şubat 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O Hay ve Kayyum’dur. Ezelî ve ebedî hayat sahibidir. Her şey O’nun ilmi, iradesi ve kudreti ile kaimdir.
Âl-i İmran Suresi:2
HADİS:
...Onlara [ashabıma] sıkıntı veren bana sıkıntı vermiş; bana sıkıntı veren de Allah’a ezâ etmiş gibi olur. Allah’a ezâ eden de büyük bir felâketle yüz yüze gelmiş olur.
Camiü’s-Sağir, No: 835
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