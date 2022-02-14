Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O, sana kitabı hak ile ve daha önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Tevrat ve İncil’i de O indirdi. Âl-i İmran Suresi: 3 HADİS: Elinizin altındakiler hakkında Allah’tan korkun. Elinizin altındakiler hakkında Allah’tan korkun. Onları giydirin. Karınlarını doyurun ve onlara yumuşak söz söyleyin.

Camiü’s-Sağir, No: 836

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