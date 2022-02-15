Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne yerde ve ne de göklerde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Her şey O’nun huzurundadır. O’ndan hiçbir şey gizlenemez. Âl-i İmran Suresi: 5 HADİS: Allah’tan başka hiçbir yardımcısı olmayan kimseleri gözetme hususunda Allah’tan korkun. Allah’tan korkun. Camiü’s-Sağir, No: 837

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