"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

15 Şubat 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ne yerde ve ne de göklerde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Her şey O’nun huzurundadır. O’ndan hiçbir şey gizlenemez.

Âl-i İmran Suresi: 5

HADİS:

Allah’tan başka hiçbir yardımcısı olmayan kimseleri gözetme hususunda Allah’tan korkun. Allah’tan korkun.

Camiü’s-Sağir, No: 837

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedef parlamenter sistem geri dönüş yok

    Gençler depresyonda

    Konut tavan yaptı

    En bağımlı 10 ülke içindeyiz

    YÖK tüccar mı?

    AYM işini yapamıyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasi adına umut

    Türkiye'de son 24 saat

    Beşiktaş ve Adana Demirspor berabere kaldı

    Küresel çip satışları tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

    17 haftadır liderliği bırakmayan Trabzonspor yeni rekorlar peşinde

    Dışişleri BakanlığI: Yemen'e seyahat etmekten kaçının

    NYT, Fransan'daki Müslümanları gündeme taşıdı: Sessizce Fransa'yı terk ediyorlar...

    EGM açıkladı: Hangi illerde ve güzergahlarda 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kuruldu?

    Ukrayna’nın boynundaki ilmeği çözün

    Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı

    YKS'de barajın kalkmasına ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

    Tost ve baklavadan sonra ‘boş gözleme’

    Otoyol ve köprülerde OGS kaldırıldı

    Kremlin'den 'Ukrayna' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Şubat Demokrasi Misakı
    Ahmet BATTAL

    Yedi köşeli ringde Erdoğan
    Osman ZENGİN

    Ünal Şaşmaz ve Erol Çınar…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Deccalizm nedir, başı kim, deccalın avaneleri kim?”
    Risale-i Nur'dan

    Madem dünya var, elbette ahiret de var
    Cevher İLHAN

    “Demokrasi işbirliği” mutabakatı
    Genel

    Hedef parlamenter sistem geri dönüş yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Puanları düşürmek çare mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.