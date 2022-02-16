Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Annelerinizin rahimlerinde sizlere dilediği sureti veren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O Azîz’dir, Hakîm’dir. Kudreti her şeye galip, hikmeti her şeyi kuşatmıştır. Âl-i İmran Suresi: 6 HADİS: Hâkim zulmetmedikçe Allah onunla beraberdir. Zulmedince Allah ondan ayrılır, şeytan yapışır.

Camiü’s-Sağir, No: 839

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