17 Şubat 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Size Kur’ân’ı inzal eden O’dur. Kur’ân ayetlerinin bir kısmı hükmü ve anlamı açık olan muhkem âyetlerdir ki kitabın aslı, anası o âyetlerdir. Bir kısmı da manası kapalı olan müteşabih âyetlerdir.
Âl-i İmran Suresi: 7
HADİS:
Garip ve kimsesizlerin dost ve yardımcısı Allah ve Resulüdür.
Camiü’s-Sağir, No: 840
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