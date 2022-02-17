Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size Kur’ân’ı inzal eden O’dur. Kur’ân ayetlerinin bir kısmı hükmü ve anlamı açık olan muhkem âyetlerdir ki kitabın aslı, anası o âyetlerdir. Bir kısmı da manası kapalı olan müteşabih âyetlerdir.

Âl-i İmran Suresi: 7

HADİS:

Garip ve kimsesizlerin dost ve yardımcısı Allah ve Resulüdür.

Camiü’s-Sağir, No: 840