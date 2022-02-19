Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Müteşabih âyetlerin gerçek anlamını Allah’tan başkası bilemez. İlimde derinlik sahibi olanlar ise “Biz O’na iman ettik, bütün âyetler Rabbimiz katındandır” derler. Bunu ancak ilim ve akıl sahipleri düşünüp anlayabilir. Âl-i İmran Sûresi: 7 HADİS: Allah’ım, Senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları dilerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de Sana sığınırım. Camiü’s-Sağir, No: 845

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