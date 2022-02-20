Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ve istikamete hidâyet ettikten sonra kalplerimizi yanlışa meylettirme. Yüce katından bize rahmetini indir. Muhakkak ki çok bağışlayan ve ihsan eden Sensin.

Âl-i İmran Sûresi: 8

HADİS:

Allah’ım, her türlü işte âkıbetimizi hayreyle. Bizi dünya zilletinden ve ahiret azâbından muhafaza eyle.

Camiü’s-Sağir, No: 846