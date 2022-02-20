20 Şubat 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ve istikamete hidâyet ettikten sonra kalplerimizi yanlışa meylettirme. Yüce katından bize rahmetini indir. Muhakkak ki çok bağışlayan ve ihsan eden Sensin.
Âl-i İmran Sûresi: 8
HADİS:
Allah’ım, her türlü işte âkıbetimizi hayreyle. Bizi dünya zilletinden ve ahiret azâbından muhafaza eyle.
Camiü’s-Sağir, No: 846
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