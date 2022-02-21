Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Rabbimiz! Geleceğinden asla şüphe etmediğimiz günde bizleri huzuruna toplayacak ve hak edene vaad ettiğini vereceksin. Sen vaadinden asla dönmezsin. Âl-i İmran Sûresi: 9 HADİS: Allah’ım, sabahın erken saatlerini ümmetime bereketli kıl.

Camiü’s-Sağir, No: 847

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