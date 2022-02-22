Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkârcıların güvendikleri malları ve evlâtları onları Allah’ın azabından kurtaramaz. Onlar Cehennemin yakıtı olacaklardır. Âl-i İmran Sûresi:10 HADİS: Allah’ım, Sen bizden ancak Senin yardımınla altından kalkabileceğimiz şeyleri istiyorsun. Allah’ım, bunlardan rızânı kazandıracak şeyleri nasip et. Camiü’s-Sağir, No: 848

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