Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların halleri Firavun’a uyanların ve ondan önce gelip geçen asilerin durumu gibidir. Onlar da âyetlerimizi yalanlamışlardı. Allah onları günahları ile yakalayıverdi. Allah’ın azabı ne dehşetlidir.

Âl-i İmran Sûresi: 11

HADİS:

Allah’ım, beni iyilik yaptıklarında sevinen, bir günah işlediklerinde ise Allah’tan mağfiret dileyen kimselerden eyle.

Camiü’s-Sağir, No: 849