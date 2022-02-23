23 Şubat 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların halleri Firavun’a uyanların ve ondan önce gelip geçen asilerin durumu gibidir. Onlar da âyetlerimizi yalanlamışlardı. Allah onları günahları ile yakalayıverdi. Allah’ın azabı ne dehşetlidir.
Âl-i İmran Sûresi: 11
HADİS:
Allah’ım, beni iyilik yaptıklarında sevinen, bir günah işlediklerinde ise Allah’tan mağfiret dileyen kimselerden eyle.
Camiü’s-Sağir, No: 849
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.