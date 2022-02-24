Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm! İnkâr edenlere de ki: Sizler dünyada mağlup olacaksınız, ahirette de Cehennemde toplanacaksınız. Orası sizin için ne kötü bir yerdir.

Âl-i İmran Sûresi: 12

HADİS:

Allah’ım, ümmetimin herhangi bir işini üzerine alıp da onlara güçlük çıkaranın sen de işini güçleştir. Ümmetimin bir işini üzerine alıp da onlara merhamet ve yumuşaklık gösterene Sen de merhamet et ve yumuşaklık göster.

Camiü’s-Sağir, No: 850