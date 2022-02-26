Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlara kadınları, evlâtları, biriktirdikleri altın ve gümüşleri, binmek için süsledikleri atları ve davarları, ekinleri ve nefsin hoşuna gidecek şeyler güzel gösterildi. Ama bütün bunlar dünya hayatının gelip geçici nimetleridir... Âl-i İmran Sûresi: 14 HADİS: Allah’ım, ölüm sekeratı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Camiü’s-Sağir, No: 852

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