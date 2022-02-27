Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar bu Cennetlerde ebedî kalacaklardır. Orada onlar için temiz zevceler ve bir de Rablerinin rızası vardır.

Âl-i İmran Sûresi: 15

HADİS:

Allah’ım, bizim için hayırları arttır, eksiltme. Bizi aziz kıl, zillete düşürme. Bize hayır ihsan et, mahrum bırakma. Bizi düşmanlarımıza karşı üstün tut, onları bize gâlip getirme. Bizi hoşnut kıl ve bizden razı ol.

Camiü’s-Sağir, No: 853