Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (O takva sahipleri) sabırlıdırlar, imanlarında sadıktırlar ve doğruluktan ayrılmazlar. Her hâlükârda Allah’ın emrine uyar, mallarından Allah yolunda infak eder, seher vakitlerinde istiğfar ederek mağfiret dilerler. Âl-i İmran Sûresi: 17 HADİS: Allah’ım, bana sevgini ve sevgisi Senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et...

Camiü’s-Sağir, No: 855

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.