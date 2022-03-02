Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, Kendisinden başka ilâh olmadığına her şeyi şahit tutarak varlığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler ki Allah’tan başka ilâh yoktur; O kudreti her şeye galip olan Azîz ve bütün işleri hikmetle yapan Hakîm’dir. Âl-i İmran Sûresi: 18 HADİS: Allah’ım, günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver. Camiü’s-Sağir, No: 856

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