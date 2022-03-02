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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

02 Mart 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah, Kendisinden başka ilâh olmadığına her şeyi şahit tutarak varlığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler ki Allah’tan başka ilâh yoktur; O kudreti her şeye galip olan Azîz ve bütün işleri hikmetle yapan Hakîm’dir.

Âl-i İmran Sûresi: 18

HADİS:

Allah’ım, günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver.

Camiü’s-Sağir, No: 856

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