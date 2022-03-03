Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç şüphe yok ki Allah katında makbul din İslâm’dır. Âl-i İmran Sûresi: 19 HADİS: Allah’ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin değişmesinden, âniden gelecek azabından ve bütün gazabından Sana sığınırım. Camiü’s-Sağir, No: 857

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.