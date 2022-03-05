Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kim Allah’ın âyetlerini ve kendilerine gösterilen delilleri inkâr ederse bilsin ki Allah “Serîu’l-Hisâb”dır; onların hesabını çok çabuk görür. Âl-i İmran Sûresi: 19 HADİS: Allah’ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım. Camiü’s-Sağir, No: 858

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