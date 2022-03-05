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5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

05 Mart 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Kim Allah’ın âyetlerini ve kendilerine gösterilen delilleri inkâr ederse bilsin ki Allah “Serîu’l-Hisâb”dır; onların hesabını çok çabuk görür.

Âl-i İmran Sûresi: 19

HADİS:

Allah’ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.

Camiü’s-Sağir, No: 858

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