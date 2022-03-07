Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın varlık ve birliğinin delilleri olan âyetleri inkâr eden, gönderdiği elçilerini ve insanlardan adaleti emredenleri haksız yere öldüren kimseleri acıklı bir azapla müjdele! Âl-i İmran Sûresi: 21 HADİS: Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, ondan sonra küfür olmasın. Öyle bir rahmet ver ki, dünya ve ahirette onunla Senin ikramının zirvesine ereyim. Camiü’s-Sağir, No: 860

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