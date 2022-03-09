09 Mart 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Geleceği kesin olan hesap gününde onları huzurumuza topladığımız zaman halleri nice olacaktır? O öyle bir gündür ki, herkesin kazandığı şey kendilerine eksiksiz verilir ve hiçbir haksızlığa da uğratılmazlar.
Âl-i İmran Sûresi: 25
HADİS:
Allah’ım! Senden, denizlerin arasını ayırdığın gibi beni kızgın Cehennem azabından, musîbet feryadından ve kabir fitnesinden korumanı istiyorum.
Camiü’s-Sağir, No: 860
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