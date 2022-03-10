Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Geleceği kesin olan hesap gününde onları huzurumuza topladığımız zaman halleri nice olacaktır? O öyle bir gündür ki, herkesin kazandığı şey kendilerine eksiksiz verilir ve hiçbir haksızlığa da uğratılmazlar.

Âl-i İmran Sûresi: 25

HADİS:

Allah’ım! Senden, denizlerin arasını ayırdığın gibi beni kızgın Cehennem azabından, musîbet feryadından ve kabir fitnesinden korumanı istiyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 860