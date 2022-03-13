Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizleri kendisinden gelecek olan bir azaptan sakındırıyor. Herkes nihayet Allah’ın huzurunda toplanıp hesap verecektir. Âl-i İmran Sûresi: 28 HADİS: Allah’ım, göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsimin hâkimiyetine bırakma ve bana verdiğin güzel şeyleri geri alma. Camiü’s-Sağir, No: 861

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