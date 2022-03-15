15 Mart 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Herkes hayır olarak ne yapmışsa, kötülük olarak ne işlemişse kıyamet gününde hepsini önünde hazır bulacaktır. O zaman ister ki kötülükleri ile kendisi arasında büyük bir mesafe olsun da onları görmesin.
Âl-i İmran Sûresi: 30
HADİS:
Allah’ım, sözlerimi işitiyorsun, yerimi görüyorsun, gizlimi de, açığımı da biliyorsun. Durumumdan hiçbir şey Sana gizli değildir. Ben çaresiz ve muhtacım. Yardımını istiyor ve korunmamı diliyorum.
Camiü’s-Sağir, No: 864
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