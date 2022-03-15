Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Herkes hayır olarak ne yapmışsa, kötülük olarak ne işlemişse kıyamet gününde hepsini önünde hazır bulacaktır. O zaman ister ki kötülükleri ile kendisi arasında büyük bir mesafe olsun da onları görmesin.

Âl-i İmran Sûresi: 30

HADİS:

Allah’ım, sözlerimi işitiyorsun, yerimi görüyorsun, gizlimi de, açığımı da biliyorsun. Durumumdan hiçbir şey Sana gizli değildir. Ben çaresiz ve muhtacım. Yardımını istiyor ve korunmamı diliyorum.



Camiü’s-Sağir, No: 864